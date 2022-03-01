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На дорогах Уфы начался ямочный ремонт

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В Уфе из-за короткого периода теплой погоды во многих местах уже оголился асфальт и стал очевиден урон, причиненный тротуарам и проезжей части за зиму.

Как сообщили на совещании в администрации Уфы первого марта, в 2022 году сезон ямочного ремонта дорог уже начался.

На сегодняшний день уложено 36,5 тонн асфальта, в том числе литой смеси – 27,5 тонн, холодного асфальта – девять тонн.

28 февраля на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров отметил, что уже видел ямы по всей Уфе, и что, как ожидается, в этом году ремонт предстоит сложный, так как зимой были большие перепады температуры.

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