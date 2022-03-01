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Стало известно, чем займется новый заместитель мэра Уфы Владимир Жебровский

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25 февраля появилась информация о том, что компанию нынешнему врио главы администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву в качестве заместителя составит Владимир Жебровский.

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Он будет курировать вопросы молодежной политики, гражданского общества, спорта и кадров. Об этом первого марта на оперативном совещании в муниципалитете сообщил Ратмир Мавлиев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Владимир Жебровский родился в Уфе в 1981 году. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

Трудился в ГУ «Центр стратегических разработок при Президенте РБ», филиале ЗАО «Медицинская акционерная страховая компания в городе Уфе», около десяти лет проработал в Администрации Главы Республики Башкортостан, курировал вопросы местного самоуправления.

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