Стало известно, чем займется новый заместитель мэра Уфы Владимир Жебровский

Он будет курировать вопросы молодежной политики, гражданского общества, спорта и кадров. Об этом первого марта на оперативном совещании в муниципалитете сообщил Ратмир Мавлиев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Владимир Жебровский родился в Уфе в 1981 году. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

Трудился в ГУ «Центр стратегических разработок при Президенте РБ», филиале ЗАО «Медицинская акционерная страховая компания в городе Уфе», около десяти лет проработал в Администрации Главы Республики Башкортостан, курировал вопросы местного самоуправления.