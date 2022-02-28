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Стало известно, когда в Башкортостане откроются новые Covid-госпитали

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28 февраля на совещании в правительстве обсудили ход строительства двух дополнительных инфекционных центров в республике, которое стартовало в 2021 году.

instagram.com/agnazarov

Открытие госпиталя в Туймазах запланировано на четвертое марта, все строительно-монтажные работы были завершены по плану 25 февраля. На строительство ушло 45 рабочих дней.

После открытия еще около двух недель займут подготовительные работы и до 20 марта он примет первых пациентов.

Это современный инфекционный центр площадью порядка 9000 квадратных метров, в котором учтены плюсы и минусы аналогичного госпиталя, построенного ранее под Уфой. Ориентировочно в конце марта такой же центр достроят в Сибае.

«Мы завершаем формирование инфраструктуры защиты от будущих инфекционных вызовов и подумаем о возможном строительстве еще одного такого объекта на севере республики», – сообщил Радий Хабиров.

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