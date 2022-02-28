Радий Хабиров поручил правительству готовиться к экономическому кризису

«Все сидящие здесь должны помнить о том, что за нами четырехмиллионная республика, живут люди, дети в школы ходят, зима еще на пороге, коронавирус никуда не ушел, надо заниматься ямами.

Мы должны обеспечить нормальное функционирование республики, чтобы люди жили комфортно, спокойно, и занимались каждый своим делом.

В субботу я дал поручение премьер-министру правительства уже провести аналитическую работу и подготовиться к возможным сложностям в экономической сфере, которые могут возникать», – сказал Радий Хабиров.