Радий Хабиров поручил правительству готовиться к экономическому кризису

28 февраля Радий Хабиров начал совещание в правительстве республики с обращения к главам ведомств и муниципалитетов.
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«Все сидящие здесь должны помнить о том, что за нами четырехмиллионная республика, живут люди, дети в школы ходят, зима еще на пороге, коронавирус никуда не ушел, надо заниматься ямами.
Мы должны обеспечить нормальное функционирование республики, чтобы люди жили комфортно, спокойно, и занимались каждый своим делом.
В субботу я дал поручение премьер-министру правительства уже провести аналитическую работу и подготовиться к возможным сложностям в экономической сфере, которые могут возникать», – сказал Радий Хабиров.
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