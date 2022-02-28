В Башкортостане эта рабочая неделя будет шестидневной

В этом году Международный женский день выпадает на вторник, жители будут отдыхать шестого, седьмого и восьмого марта, а следующая суббота, пятое марта, будет сокращенным рабочим днем.

В число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска восьмое марта не включаются. Это последние праздничные выходные дни до мая.

В прошлом году правительство утвердило перенос выходного дня с первого января (субботы) на третье мая и со второго января на десятое мая, то есть будут две трехдневные рабочие недели подряд с выходными 1-3 и 7-10 мая включительно.