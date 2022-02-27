Солнечно и тепло: погода в Уфе 28 февраля – 4 марта

Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на этой рабочей неделе осадков будет мало, а со вторника по четверг днем даже увидим солнце.

Понедельник, 28 февраля: до +3°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – до -6° и небольшой кратковременный снег;

Вторник, 1 марта: до 0°, облачно с прояснениями, небольшие кратковременные осадки, в ночь на среду – -11°, без осадков;

Среда, 2 марта: до -3°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – до -10°, без осадков;

Четверг, 3 марта: до +1°, переменная облачность, без осадков, в ночь на пятницу – -8°, без осадков;

Пятница, 4 марта: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -5°, снег.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 28 февраля и первого марта существенных осадков не будет, температура не поднимется выше +2°, ночами в некоторых районах будет опускаться до -15°.