На пост мэра Уфы претендуют 8 человек

На пост мэра Уфы претендуют:

1. Ратмир Мавлиев – бывший мэр Нефтекамска и действующий врио мэра Уфы;

2. Ильгиз Закиров – «временно безработный»;

3. Азамат Галин – директор ООО «Аутсорсинговое агентство 102тендер.ру»;

4. Вероника Ананьева – помощник депутата Госдумы Ивана Сухарева по работе в Республике Башкортостан;

5. Кирилл Паличев – заместитель главы Администрации Уфимского района;

6. Гульнара Хамиева – «индивидуальный предприниматель»;

7. Ильдар Чанышев – директор МУЭСП «Уфагорсвет»;

8. Артур Шайнуров – вице-президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции, советник директора ООО «Тамарикс» (по совместительству), директор ООО «Башкирская строительная компания» (по совместительству).

Четвертого марта пройдет заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе.

16 марта состоится конкурс на замещение должности главы Администрации города Уфы. Решение об утверждении кандидата в должности главы администрации города депутаты примут на заседании совета.