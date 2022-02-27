На пост мэра Уфы претендуют 8 человек

Горсовет Уфы завершил прием документов и обнародовал список претендентов на должность главы администрации города.
instagram.com/gorsovetufa
На пост мэра Уфы претендуют:
1. Ратмир Мавлиев – бывший мэр Нефтекамска и действующий врио мэра Уфы;
2. Ильгиз Закиров – «временно безработный»;
3. Азамат Галин – директор ООО «Аутсорсинговое агентство 102тендер.ру»;
4. Вероника Ананьева – помощник депутата Госдумы Ивана Сухарева по работе в Республике Башкортостан;
5. Кирилл Паличев – заместитель главы Администрации Уфимского района;
6. Гульнара Хамиева – «индивидуальный предприниматель»;
7. Ильдар Чанышев – директор МУЭСП «Уфагорсвет»;
8. Артур Шайнуров – вице-президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции, советник директора ООО «Тамарикс» (по совместительству), директор ООО «Башкирская строительная компания» (по совместительству).
Четвертого марта пройдет заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе.
16 марта состоится конкурс на замещение должности главы Администрации города Уфы. Решение об утверждении кандидата в должности главы администрации города депутаты примут на заседании совета.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.