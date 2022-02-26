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В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

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Администрация Уфы сообщает о перекрытии ряда улиц на время проведения мероприятий. Оно может вызвать пробки в центре города.

В воскресенье, 27 февраля, с 12.00 до 12.40 в связи с проведением мероприятий, посвященных чествованию призеров и участников XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, будет ограничено движение транспорта на ряде участков:

– улица Ленина – на участке от Революционной до Пушкина;

– улица Пушкина – на участке от Ленина до Советской;

– улица Советская – на участке от Пушкина до Тукаева.

Городские службы просят уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносят извинения за возможные неудобства.

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