В Башкортостане проходят массовые проверки водителей

Проверки пройдут 26 и 27 февраля, в каких именно населенных пунктах Башкортостана – не уточняется.

«Информируем о том, что в предвыходные и выходные дни пройдут профилактические рейды. Как вы помните, они направлены на укрепление дисциплины участников дорожного движения, недопущение грубых нарушений правил дорожного движения, а значит, и дорожно-транспортных происшествий.

Будьте внимательны, на дорогах возможно уплотнение транспортного потока», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.