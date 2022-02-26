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В Башкортостане проходят массовые проверки водителей

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Госавтоинспекция республики предупреждает водителей о начале массовых проверок на дорогах.

Проверки пройдут 26 и 27 февраля, в каких именно населенных пунктах Башкортостана – не уточняется.

«Информируем о том, что в предвыходные и выходные дни пройдут профилактические рейды. Как вы помните, они направлены на укрепление дисциплины участников дорожного движения, недопущение грубых нарушений правил дорожного движения, а значит, и дорожно-транспортных происшествий.

Будьте внимательны, на дорогах возможно уплотнение транспортного потока», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

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