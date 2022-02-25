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В Башкортостане за год выявили 14 черных кредиторов и одну финансовую пирамиду

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Нацбанк Башкортостана сообщает об обнаружении в 2021 году 15 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, среди них – исключенные из официальных реестров регулятора, но продолжающие работать ломбарды и микрофинансовые компании, а также организация с признаками финансовой пирамиды ООО «Кристалл». Это фактически комиссионный магазин, руководители которого для увеличения прибыли повесили на дверь табличку «Ломбард», а также принимали вклады населения, обещая высокий процент.

Нелегальными кредиторами считаются все организации, предоставляющие кредитные услуги и не включенные в реестры Банка России.

Интересы их клиентов никак не защищены законом. Например, комиссионные магазины, работающие под вывеской ломбардов, принимают от граждан имущество с правом обратного выкупа, однако на деле могут в любой момент продать заложенные ценности.

Все организации, выявленные в прошлом году, включены в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Банка России. Cегодня в нем 30 компаний, зарегистрированных в Башкортостане. Всего в списке более 4 тыс. организаций (некоторые из которых работают сразу в нескольких субъектах Федерации) и интернет-проектов, не имеющих территориальной привязки.

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