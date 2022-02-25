В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 11 по 18 февраля сильнее всего подорожали: сосиски (4,2%), помидоры (3,8%), морковь (3,3%) и вермишель (3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на бананы (2,5%), мясные детские консервы (2,2%) и полукопченую колбасу (1,9).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевело пшено (2,2%), мороженная рыба (2,1%) и яблоки (1,9%).

По итогам 2021 года овощи подорожали сильнее всего: катастрофически выросла цена на картофель и капусту – в 1,7 и 2,8 раза.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.