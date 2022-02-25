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В Уфе появился новый автобусный маршрут «Башавтотранса»

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С сегодняшнего дня, 25 февраля, начинают курсировать автобусы по маршруту №17с от микрорайона «Белореченский» до ТК «Центральный» через Рабкоров, Айскую и БГАУ.

bashauto.ru

Запланировано выполнение 72 рейсов в течение дня с 7.10 до 21.35, интервал движения в час «пик» составит 20 минут, в межпиковое время – 30 минут.

Информация о движении по маршруту для пассажиров будет представлена на «Умных остановках» и в мобильном приложении «Умный транспорт». При оплате проезда картой Алга, на маршруте действует тариф «счастливый час».

В первые три недели маршрут будет обкатываться в тестовом режиме: это значит, что «Башавтотранс» будет отслеживать траффик и комментарии пользователей, после чего может внести изменения в схему движения или график.

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