В 2022 году на ремонт дорог вокруг Уфы и Стерлитамака потратят более 620 млн рублей

Как сообщает региональный Минтранс, в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 40 км региональных и межмуниципальных дорог, которые входят в Уфимскую и Стерлитамакскую агломерации.

Это будут дороги, ведущие к природным достопримечательностям и местам отдыха, в том числе два участка на дороге Благовещенск – Павловка протяженностью порядка пяти км, участок между деревней Уптино и санаторием «Юматово» в Уфимском районе протяженностью около четырех км.

Всего в 2022 году по этому нацпроекту планируют обновить более 255 км трасс и магистралей: из них 32 объекта Уфимской агломерации и 36 объектов Стерлитамакской агломерации, 99 объектов объектов, не входящих в эти агломерации.