В Башкортостане французские ученые начали воссоздавать в музее внутреннее убранство пещеры Шульган-Таш

Глава республики Радий Хабиров сообщил о начале формирования экспозиции зала «Наскальное искусство» музейного комплекса «Шульган-Таш».
instagram.com/khabirovradii
«Не пугайтесь, это мы не разбираем знаменитую на весь мир пещеру Шульган-Таш на части, а приступили к одному из самых ответственных и интересных этапов создания музейного комплекса «Шульган-Таш». Здание для него мы уже построили, вот оно, на фото. И французские ученые начали воссоздавать внутреннее убранство пещеры.
В зале «Наскальное искусство» появятся главные экспонаты – точные копии тех рисунков, которые находятся в дальнем зале самой пещеры Шульган-Таш и закрыты для посетителей. Процесс очень трудоемкий и сложный – панно весят от 800 кг до двух тонн. Несколько слоев кальцита, подбор оттенков, чтобы совпало с оригиналом в пещере, – все это требует очень кропотливой работы. Специалисты уверяют, что после завершения всех этапов работ эти панно будет практически невозможно отличить от оригинала. Проверить это мы сможем уже совсем скоро», – написал Радий Хабиров в Instagram.
«Площадь здания музейного комплекса – более 4 000 кв. м., четверть из которых занимает сама экспозиция. Будет магазин сувениров, планируем кафе. Предусмотрели и конференц-зал на 144 места для научных конференций, симпозиумов и даже обычных уроков. Хотим открыть и кружки для детей.
Вместе с музеем в Башкортостане появится крупный Всероссийский центр изучения наскальной живописи. Это первая научная база такого профиля на Южном Урале. Все оборудование и мебель для центра уже доставили. Лабораторию оснастили современной техникой.
Всех жителей и гостей нашей республики приглашаю летом в Шульган-Таш, на открытие музейного комплекса. Мы придумали там много интересного и постараемся, чтобы все, дети и взрослые, могли с пользой провести время.
А какие симфонические концерты мы планируем в Шульган-Таше! На открытом воздухе, практически на берегу реки Белой...» – добавил глава республики.
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