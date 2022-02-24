В Башкортостане французские ученые начали воссоздавать в музее внутреннее убранство пещеры Шульган-Таш

«Не пугайтесь, это мы не разбираем знаменитую на весь мир пещеру Шульган-Таш на части, а приступили к одному из самых ответственных и интересных этапов создания музейного комплекса «Шульган-Таш». Здание для него мы уже построили, вот оно, на фото. И французские ученые начали воссоздавать внутреннее убранство пещеры.

В зале «Наскальное искусство» появятся главные экспонаты – точные копии тех рисунков, которые находятся в дальнем зале самой пещеры Шульган-Таш и закрыты для посетителей. Процесс очень трудоемкий и сложный – панно весят от 800 кг до двух тонн. Несколько слоев кальцита, подбор оттенков, чтобы совпало с оригиналом в пещере, – все это требует очень кропотливой работы. Специалисты уверяют, что после завершения всех этапов работ эти панно будет практически невозможно отличить от оригинала. Проверить это мы сможем уже совсем скоро», – написал Радий Хабиров в Instagram.