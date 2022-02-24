В Уфе массово срабатывают сирены

В МЧС республики пояснили, что это плановая проверка сигналов тревоги и беспокоиться не о чем.

В случае возникновения ЧС население предупреждают одновременным включением всех сирен в течение трех минут. В такой ситуации нужно включить телевизор или выйти в интернет для получения информации.

Также сообщение о грозящей опасности транслируется уличными громкоговорителями, расположенными на площадях и вокзалах, выводится на уличные экраны, рассылается по СМС.