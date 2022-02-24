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В Уфе массово срабатывают сирены

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В четверг, 24 февраля, около 10.30 в центре Уфы завыли сирены. Сигнал тревоги включался дважды, оба раза длился меньше пяти секунд.

В МЧС республики пояснили, что это плановая проверка сигналов тревоги и беспокоиться не о чем.

В случае возникновения ЧС население предупреждают одновременным включением всех сирен в течение трех минут. В такой ситуации нужно включить телевизор или выйти в интернет для получения информации.

Также сообщение о грозящей опасности транслируется уличными громкоговорителями, расположенными на площадях и вокзалах, выводится на уличные экраны, рассылается по СМС.

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