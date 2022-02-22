В Уфе в 2022 году реконструируют 3 парка

«На улице практически весна, и для нас наступают очень ответственные дни, связанные с тем, что в начале мая мы должны приступить к работам по благоустройству парков и ремонту дворов. В связи с этим обозначу несколько больших проектов, которые мы начнем реализовывать в 2022 году.

Первое. В этому году сдадим жителям парк "Кашкадан". Мы сделали чистой воду в Кашкадане, и теперь там можно будет купаться. Для этого пришлось очистить и углубить дно, построить очистные сооружения, чтобы не допустить загрязнения озера в дальнейшем. Мы вложили в этот проект много средств, души, энергии, но вновь повторяю, что мы постараемся сделать “Кашкадан“ одним из лучших парков в России. И откроем мы этот парк в день города Уфы.

Второе. Жители Демы неоднократно обращались к нам с просьбами навести порядок в Центральном парке. Мы к этому уже приступили и за летние и осенние месяцы демчане получат новый, благоустроенный парк, который соответствует современным представлениям о парковом искусстве.

Третье. Как вы помните, я объявил голосование и спросил, к каким паркам приступить в первую очередь. Очень много голосов жители отдали за то, чтобы навести порядок в парке Нефтехимиков. Мы к нему в этом году уже приступим. Будем ремонтировать парк в две очереди. Первая очередь – сам парк, его зеленая часть, рассчитываем, что справимся с этим к концу года. Вторую очередь планируем на следующий год – благоустроим площадь перед ДК Нефтехимиков и сквер перед восьмой больницей», – написал Радий Хабиров.