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Ратмир Мавлиев раскритиковал состояние остановок в Уфе

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22 февраля на совещании в администрации Уфы исполняющий обязанности ее главы Ратмир Мавлиев прокомментировал внешний вид городских остановок.

«Я поездил по городу, посмотрел – состояние оставляет желать лучшего. Даже в центре Уфы на остановках какие-то граффити, реклама несоответствующая. Выглядят неаккуратно.

Не везде приятно находиться. На этой неделе отрабатывайте, смотрите, где нужна какая помощь. Нужно уделить внимание этой проблеме», – сказал Мавлиев.

Мавлиев поручил чиновникам предоставить ему доклад о проделанной работе уже на следующей неделе.

«Умные» остановочные павильоны в Уфе начали устанавливать в 2020 году. Стоимость одного неутепленного павильона – порядка 850 тысяч рублей, и они регулярно подвергаются актам вандализма, особенно на удаленных от центра остановках.

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