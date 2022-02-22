Ратмир Мавлиев раскритиковал состояние остановок в Уфе

«Я поездил по городу, посмотрел – состояние оставляет желать лучшего. Даже в центре Уфы на остановках какие-то граффити, реклама несоответствующая. Выглядят неаккуратно.

Не везде приятно находиться. На этой неделе отрабатывайте, смотрите, где нужна какая помощь. Нужно уделить внимание этой проблеме», – сказал Мавлиев.

Мавлиев поручил чиновникам предоставить ему доклад о проделанной работе уже на следующей неделе.

«Умные» остановочные павильоны в Уфе начали устанавливать в 2020 году. Стоимость одного неутепленного павильона – порядка 850 тысяч рублей, и они регулярно подвергаются актам вандализма, особенно на удаленных от центра остановках.