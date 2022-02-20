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В Башкортостане потеплеет до +2°

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Еще не весна, но уже первые намеки на нее: конец февраля для уфимцев будет снежным, дождливым и теплым. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на этой рабочей неделе снег будет идти каждый день, солнца не обещают до пятницы.

Понедельник, 21 февраля: до +1°, облачно, снег с дождем, в ночь на вторник – до -7° и кратковременный снег;

Вторник, 22 февраля: до , облачно, небольшие осадки, в ночь на среду – -3° и снег;

Среда, 23 февраля: до +1°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – до , временами небольшие осадки;

Четверг, 24 февраля: до +1°, облачно, временами небольшие осадки, в ночь на пятницу – -5° и кратковременный снег;

Пятница, 25 февраля: до -1°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, в ночь на субботу – -9°, без осадков.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 21-23 февраля будет идти мокрый снег, на дорогах снежный накат, гололедица, Днем в отдельных районах температура будет подниматься до +2°.

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