В Башкортостане потеплеет до +2°

Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на этой рабочей неделе снег будет идти каждый день, солнца не обещают до пятницы.

Понедельник, 21 февраля: до +1°, облачно, снег с дождем, в ночь на вторник – до -7° и кратковременный снег;

Вторник, 22 февраля: до 0°, облачно, небольшие осадки, в ночь на среду – -3° и снег;

Среда, 23 февраля: до +1°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – до 0°, временами небольшие осадки;

Четверг, 24 февраля: до +1°, облачно, временами небольшие осадки, в ночь на пятницу – -5° и кратковременный снег;

Пятница, 25 февраля: до -1°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, в ночь на субботу – -9°, без осадков.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 21-23 февраля будет идти мокрый снег, на дорогах снежный накат, гололедица, Днем в отдельных районах температура будет подниматься до +2°.