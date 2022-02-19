В Башкортостане отменили проверку QR-кодов в общественных местах

Об этом в соцсетях сообщил глава республики.

«Мы снимаем ограничения с торговых центров, рынков, музеев, театров, кинотеатров, ресторанов, фитнес-клубов, санаториев, гостиниц, салонов красоты и др. С 19 февраля посещать все эти учреждения и заведения можно будет без обязательной проверки QR-кода. Такое решение мы приняли на заседании штаба по коронавирусу.

Также с 19 февраля можно посещать массовые мероприятия всем, не только тем, у кого есть QR-коды. Но ограничения остаются на мероприятия в помещениях закрытого типа, если в зале 500 и более человек. В таких случаях, как и раньше, QR-коды обязательны.

Зачем мы это делаем? Мы достигли необходимого порога коллективного иммунитета в нашей республике. По состоянию на 18 февраля в Башкортостане вакцинировано первым компонентом 2 435 545 человек (98% от подлежащего вакцинации населения). Полностью завершили вакцинацию (первым и вторым компонентом) – 2 289 069 человек (92% от подлежащего населения).

Следующий аргумент. С 21 февраля, кроме вакцинированных и переболевших, QR-код могут получить и те, у кого в результате исследований обнаружили антитела к коронавирусной инфекции, а само заболевание не подтверждено. Раньше это было возможно только в тех случаях, если ПЦР-тест был положительным», – написал Радий Хабиров.