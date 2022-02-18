В Уфе запущенный 14 февраля автобусный маршрут №167 оказался невостребованным

Как сообщает пресс-служба Минтранса, выше потребность в дополнительных маршрутах у жителей таких поселков и населенных пунктов, как Чесноковка, ЖК «Зубово Life 2», микрорайон «Спутник», «Цветы Башкирии».

Сейчас проводятся опросы жителей прилегающих к Уфе населенных пунктов и пассажиров в автобусах маршрута №167, замеряется пассажиропоток.

По итогам опросов будет сформирован окончательный вариант маршрута. Пока что ежедневно с 6.00 по прежней схеме движения курсируют 35 новых автобусов большого класса.