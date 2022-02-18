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Башкортостан внедрит интеллектуальную транспортную систему за 1,1 млрд рублей

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По мнению властей, создание интеллектуальной транспортной системы позволит автоматизировать управление дорожным движением и повысить безопасность на дорогах.

Интеллектуальная транспортная система охватит всю транспортную сферу республики: она подразумевает создание Ситуационного центра, который будет отслеживать обстановку на дорогах, замену программного обеспечения, светофоров и так далее.

На первом этапе в Уфе будут установлены 134 интеллектуальных светофора, а также информационные табло, дорожные камеры, экологические метеостанции. Дорожные карты будут оцифрованы. Далее так же модернизируют технику в Стерлитамаке.

Система будет по большей части финансироваться из федерального бюджета: из 1,1 млрд рублей планируемых затрат 850 млн выделит Москва.

Работы по внедрению начнутся уже в 2022 году и завершатся в 2024. В этом году на финансирование проекта потратят 409 млн рублей.

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