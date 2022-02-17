МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Башкортостане

«Уважаемые граждане! днем 18.02.2022 местами по республике Башкортостан ожидаются порывы ветра до 18 м/с», – говорится в сообщении МЧС.

Ветер 18 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер может ломать ветки деревьев, идти против него трудно.

При такой погоде служба рекомендует ограничить выход из зданий, если сильный ветер застал вас на улице – рекомендует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. В туман лучше отказаться то поездок.

По прогнозу Гидрометцентра, 18 февраля в Уфе будет небольшая облачность без осадков, воздух днем прогреется до -4°.