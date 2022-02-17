Стало известно, когда откроется парк «Кашкадан» в Уфе

Работы в парке «Кашкадан» ведутся с 2019 года. В озере была проблема с водой, из-за мелководья летом оно зацветало, зимой – замерзало. Дно было грязное, стоял неприятный запах.
ufacity.info
На совещании по подготовке к празднованию 450-летия Уфы исполняющий обязанности министра ЖКХ Алан Марзаев сообщил о том, что обновленный парк «Кашкадан» откроется ко Дню города – 12 июня 2022 года.
В ходе проверок специалисты выяснили причины заболачивания озера, в итоге пришлось менять весь проект и увеличивать объем работ.
Дно озера углубили, по периметру проложили ливневую канализацию. До открытия по периметру озера установят пирсы с причалом для лодок, зонами отдыха и площадкой для рыбалки. Также на берегу появится песчаный пляж, а в центральной части водоема запустят светомузыкальный фонтан.
Помимо зоны отдыха, в парке расположатся различные спортивные сооружения, а также культурно-развлекательные объекты. Новые площадки будут сдаваться в аренду предпринимателям.
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