Стало известно, когда откроется парк «Кашкадан» в Уфе

На совещании по подготовке к празднованию 450-летия Уфы исполняющий обязанности министра ЖКХ Алан Марзаев сообщил о том, что обновленный парк «Кашкадан» откроется ко Дню города – 12 июня 2022 года.

В ходе проверок специалисты выяснили причины заболачивания озера, в итоге пришлось менять весь проект и увеличивать объем работ.

Дно озера углубили, по периметру проложили ливневую канализацию. До открытия по периметру озера установят пирсы с причалом для лодок, зонами отдыха и площадкой для рыбалки. Также на берегу появится песчаный пляж, а в центральной части водоема запустят светомузыкальный фонтан.

Помимо зоны отдыха, в парке расположатся различные спортивные сооружения, а также культурно-развлекательные объекты. Новые площадки будут сдаваться в аренду предпринимателям.