В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с четвертого по 11 февраля сильнее всего подорожали: соль (3,9%) и капуста (3,4).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на огурцы (2,7%), бананы (2,6%) и фруктовые детские консервы (1,8%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели мясные детские консервы (3,4%), сметана, курица (по 1,6%) и шоколадные конфеты (1,5%).

По итогам 2021 года овощи подорожали сильнее всего: катастрофически выросла цена на картофель и капусту – в 1,7 и 2,8 раза.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.