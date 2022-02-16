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В Уфе 23 февраля пройдет несколько мероприятий

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Ровно через неделю уфимцы будут праздновать День защитника Отечества. В 2022 году этот праздник выпадает на среду, во вторник рабочий день будет сокращен.

ufacity.info

По традиции 23 февраля в парке Победы состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. В мероприятии примут участие ветераны боевых действий, руководители органов власти, курсанты вузов, воспитанники кадетских классов, ветеранские организации.

В 12.00 в Конгресс-холле «Торатау» пройдет тематическая концертная программа, на площади Салавата Юлаева будет организована выставка военной и служебной техники.

С 21 по 23 февраля в Уфе пройдет флешмоб «Здесь ковалась Победа», в рамках которого жителям предлагается разместить в соцсетях фотографии близких людей, родственников, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также видеоролики об Уфе – городе трудовой доблести с хэштегами #УфаГородТрудовойДоблести и #ЗдесьКоваласьПобеда.

Во всех культурных учреждениях также пройдут тематические уроки и кинопоказы.

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