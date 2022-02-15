Длинные выходные и сокращенный рабочий день: когда будут отдыхать жители Башкортостана в феврале и марте?

Минтруд Башкортостана напоминает о грядущих дополнительных праздничных выходных. В 2022 году они выпадают на будние дни.
23 февраля выпадает на среду, поэтому во вторник, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на один час.
В начале марта Международный женский день выпадает на вторник, жители будут отдыхать шестого, седьмого и восьмого марта, а суббота, пятое марта, будет сокращенным рабочим днем.
В число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска 23 февраля и восьмое марта не включаются.
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