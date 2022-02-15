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В Уфе отключат воду в двух районах

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Администрация Уфы предупреждает о готовящемся отключении воды в ряде МКД и социальных учреждений в связи с плановыми ремонтными работами «Уфаводоканала».

Работы будут вестись 17 февраля в Советском и Калининском районах Уфы.

В большинстве случаев будет понижено давление, на нескольких объектах воду, в том числе горячую, отключат совсем.

В Советском районе воду будут отключать в период с 10.30 17 февраля до 4.30 18 февраля, в Калининском – с 10.00 до 24.00 17 февраля.

«Горожанам рекомендуется заблаговременно создать запас воды на период отключения водоснабжения», – говорится в заявлении мэрии.

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