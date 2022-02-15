Ратмир Мавлиев официально стал и.о. мэра Уфы

В столице Башкортостана в очередной раз сменился глава администрации: на эту роль временно назначен бывший мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев.
vk.com/ratmir.mavliev
14 февраля депутаты горсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Сергея Грекова и единогласно утвердили кандидатуру Ратмира Мавлиева.
Он займется подготовкой Уфы к 450-летнему юбилею, который будет праздноваться в 2024 году, и решением застарелых проблем города в сфере ЖКХ.
Греков возглавить полномочное представительство Башкортостана в Москве в качестве заместителя премьер-министра правительства республики. Радий Хабиров вручил ему почетную грамоту республики Башкортостан.
Ратмир Мавлиев подтвердил сложение полномочий мэра Нефтекамска 14 февраля. Эту должность он занимал с марта 2019 года.
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