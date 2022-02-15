В Уфе изменили схему движения на пересечении улиц имени Города Галле и Пархоменко

С сегодняшнего дня, 15 февраля 2022 года, съезд на кольцевом движении (пересечение Затонского шоссе, улиц имени Города Галле, Пархоменко и Гражданского проезда) с улицы имени Города Галле на Пархоменко закрывается.

Такое решение транспортное управление приняло «в целях обеспечения безопасности дорожного движения и направлено на ликвидацию очага аварийности и улучшения транспортной обстановки путем увеличения пропускной способности данного участка улично-дорожной сети».

Таким образом, по улице имени города Галле (со стороны Рихарда Зорге в направлении Затона) теперь разрешено движение лишь в прямом направлении (поворот налево в сторону Пархоменко будет запрещен) – так, как показано на схеме выше.