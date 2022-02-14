Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев подал в отставку и может стать новым мэром Уфы

«Друзья! Сегодня на заседании Совета было принято решение о досрочном прекращении моих полномочий.

Хочу признаться в любви к родному Нефтекамску (День Святого Валентина – отличный повод) и поблагодарить каждого жителя за поддержку, инициативу, советы и конструктивную критику. Все, что сделано за три года, сделано вместе, при вашем активном участии. Ваша оценка – главный результат моего труда.

Спасибо команде! Надежной и энергичной. В каждый проект мы вложили душу и силы. Уверен, они станут только началом стремительного развития и процветания Нефтекамска.

Искренне был счастлив работать дома! Впредь также продолжу работать во благо нашей республики, но уже в другом городе. Всем добра и крепкого здоровья!» – написал Мавлиев в соцсетях.

Ратмир Мавлиев занял должность мэра Нефтекамска в марте 2019 года. По информации региональных СМИ, он может сменить Сергея Грекова на посту мэра Уфы. В администрации города эти слухи не комментируют.