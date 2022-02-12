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В Башкортостане сотрудники Россельхознадзора привлечены к ответственности из-за вспышки птичьего гриппа

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Прокуратура республики проверила деятельность Управления Россельхознадзора по Башкортостану на предмет соблюдения законодательства о ветеринарии.

Проверка установила, что вспышки в октябре-ноябре 2021 года птичьего гриппа и болезней скота произошли из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны Россельхознадзора, Управления ветеринарии и ветеринарных станций.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя Россельхознадзора представление, еще четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Птичий грипп – это вирусная болезнь с высокой летальностью, может поражать все виды сельскохозяйственных птиц, выкашивать до 100% заболевших и наносить огромный ущерб экономике.

В результате вспышек был введен ЧС на территории Туймазинского, Благоварского, Баймакского районов и в Сибае, было уничтожено порядка 11 тыс. голов птицы.

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