Инвесторы предлагают возвести многофункциональный комплекс на месте долгостроя на Комсомольской

Компания-владелец долгостроя «Башстройсервис» обанкротилась в 2009 году и стройку передали организации «Космоцентр», которая также вскоре была признана банкротом. В итоге остов торгового центра, простояв более 10 лет, стал непригоден, так что теперь речь идет уже не о достройке, а о сносе и расчистке территории, которые без инвесторов обойдутся городу в очень большую сумму.

10 февраля заместитель главы Администрации Уфы Кирилл Чистяков встретился с инвесторами – группой компаний «СтройТЭК».

Они представили проект многофункционального комплекса, который включает в себя жилую застройку, общественные пространства, социальные объекты.

«На сегодняшний день мы активно занимаемся проектированием данного объекта. Он сложный, но очень интересный, обещающий стать особенным для горожан. Здесь будут размещены жилые дома, государственная поликлиника, многоуровневый подземно-надземный паркинг, общественно-деловые и торговые зоны. При разработке концепции мы учитываем уже существующую застройку и объекты, которые будут построены к 450-летию города Уфы, например, Центр борьбы», – сообщили в ГК.

В ближайшее время проект планируют представить на градостроительном совете. В случае поддержки уже весной текущего года застройщик готов приступить к сносу долгостроя.