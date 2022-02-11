На Башкортостан обрушатся снегопады

Сегодня, 11 февраля, погодные условия в республике ухудшатся: ожидается снег, по югу республики до сильного, местами метель при усилении ветра до 18 м/с. На дорогах снежный накат, снежные заносы, гололедица, снежная каша.

Днем интенсивность снегопада ослабнет. В выходные дни в области того же фронтального раздела в большинстве районов пройдет небольшой снег. По югу республики погодные условия ожидаются более неблагоприятными – снег различной интенсивности, на дорогах местами снежные заносы. Температура существенно не изменится: днем -3°, -8°, местами до -13°.

В Уфе сегодня, 11 февраля, днем будет облачно и снежно, снег с перерывами будет идти каждый день до самого вторника. Температура в обозримом будущем не поднимется выше -2° и не опустится ниже -5° в дневное время.