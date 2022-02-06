В Уфе похолодает до -16°

Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на этой рабочей неделе снег будет идти каждый день, солнца снова не обещают.

Понедельник, 7 февраля: до -5°, облачно, небольшой снег, в ночь на вторник – до -12° и небольшой снег;

Вторник, 8 февраля: до -6°, облачно, небольшой снег, в ночь на среду – -13° и временами небольшой снег;

Среда, 9 февраля: до -7°, облачно, снег, в ночь на четверг – до -16°, снег;

Четверг, 10 февраля: до -6°, облачно, снег, в ночь на пятницу – -11° и снег;

Пятница, 11 февраля: до -4°, облачно, небольшой снег, в ночь на субботу – -13°, временами снег.