В Уфе похолодает до -16°

В ближайшую рабочую неделю в Уфе ожидаются температурные «качели» с теплой погодой днем и резким похолоданием ночью. Прогноз на 7-11 февраля.
Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на этой рабочей неделе снег будет идти каждый день, солнца снова не обещают.
Понедельник, 7 февраля: до -5°, облачно, небольшой снег, в ночь на вторник – до -12° и небольшой снег;
Вторник, 8 февраля: до -6°, облачно, небольшой снег, в ночь на среду – -13° и временами небольшой снег;
Среда, 9 февраля: до -7°, облачно, снег, в ночь на четверг – до -16°, снег;
Четверг, 10 февраля: до -6°, облачно, снег, в ночь на пятницу – -11° и снег;
Пятница, 11 февраля: до -4°, облачно, небольшой снег, в ночь на субботу – -13°, временами снег.
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