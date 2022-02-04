Прокуратура Башкортостана за год обнаружила коррупциогенные факторы в 2,6 тыс. нормативных правовых актах

Всего за 2021 год прокуроры проверили 29 тыс. нормативных правовых актов, из которых 1,6 тыс. приняты органами государственной власти и 28 тыс. муниципальными органами.

В результате в 2,6 тыс. нормативных правовых актах или их проектах обнаружены коррупциогенные факторы, то есть потенциальные возможности для злоупотребления.

Например, из нормативных актов министерств экологии, образования и строительства исключены положения позволяющие необоснованно проводить проверки деятельности предпринимателей. В некоторых случаях было пресечено превышение компетенции органов местного самоуправления.

Прокуратура внесла более 1,5 тыс. протестов, 339 требований и 32 представления. После прокурорского вмешательства изменены 1817 нормативных актов. Кроме того, прокуроры предотвратили принятие 569 незаконных решений.