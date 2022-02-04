Прокуратура Башкортостана за год обнаружила коррупциогенные факторы в 2,6 тыс. нормативных правовых актах

Прокуратура республики подвела итоги работы по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов за 2021 год. Ежегодно экспертиза охватывает десятки тысяч документов.
Всего за 2021 год прокуроры проверили 29 тыс. нормативных правовых актов, из которых 1,6 тыс. приняты органами государственной власти и 28 тыс. муниципальными органами.
В результате в 2,6 тыс. нормативных правовых актах или их проектах обнаружены коррупциогенные факторы, то есть потенциальные возможности для злоупотребления.
Например, из нормативных актов министерств экологии, образования и строительства исключены положения позволяющие необоснованно проводить проверки деятельности предпринимателей. В некоторых случаях было пресечено превышение компетенции органов местного самоуправления.
Прокуратура внесла более 1,5 тыс. протестов, 339 требований и 32 представления. После прокурорского вмешательства изменены 1817 нормативных актов. Кроме того, прокуроры предотвратили принятие 569 незаконных решений.
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