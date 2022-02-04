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В Башкортостане разрешат езду без номеров в течение 10 дней со дня покупки автомобиля

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Комитет Госсобрания республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию одобрил некоторые поправки, связанные с допуском автомобилей к эксплуатации.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью статью 15 Кодекса о безопасности дорожного движения: на сегодняшний день автомобили не допускаются к участию в дорожном движении, если не стоят на государственном учете.

Получается нестыковка: автомобиль просто не может доехать до места регистрации, не нарушив требований законодательства. На практике сотрудники ГИБДД не предъявляют претензий к водителям, но теперь депутаты хотят устранить несоответствие.

Законопроект может быть принят парламентом в первом чтении уже в феврале. В случае его утверждения ездить без номеров можно будет в течение 10 дней со дня покупки.

Кроме того, к движению будут допускаться без регистрации автомобили, перегоняемые к месту продажи или для вывоза за пределы России.

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