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В Башкортостане полицейский обвиняется в мошенничестве на 22 млн рублей

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35-летний бывший замначальника отдела МВД России по Уфимскому району обвиняется мошенничестве и посредничестве при даче взяток.

Следственный комитет считает, что в 2018 году полицейский и его 59-летний сообщник предложили предпринимателю обеспечить прекращение уголовного преследования по двум статьям.

Деньги они обещали передать должностным лицам правоохранительных и судебных органов. Бизнесмен согласился и до февраля 2021 года частями передавал полицейским суммы, в общей сложности – более 22 млн. При передаче очередной части взятки полицейских задержали правоохранители.

59-летний сообщник также обманом выманил у того же бизнесмена 700 тыс. рублей, пообещав решить вопрос с проверками его предприятия службой МЧС. На самом деле такой возможностью он не располагал.

35-летний бывший полицейский вдобавок проходит по делу о хищении 390 тыс. рублей у своей знакомой: женщина помогла его теще приобрести нежилое помещение, внеся 690 тыс. рублей, но получила назад только 300 тыс. рублей.

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