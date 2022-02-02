В Башкортостане полицейский обвиняется в мошенничестве на 22 млн рублей

35-летний бывший замначальника отдела МВД России по Уфимскому району обвиняется мошенничестве и посредничестве при даче взяток.
Следственный комитет считает, что в 2018 году полицейский и его 59-летний сообщник предложили предпринимателю обеспечить прекращение уголовного преследования по двум статьям.
Деньги они обещали передать должностным лицам правоохранительных и судебных органов. Бизнесмен согласился и до февраля 2021 года частями передавал полицейским суммы, в общей сложности – более 22 млн. При передаче очередной части взятки полицейских задержали правоохранители.
59-летний сообщник также обманом выманил у того же бизнесмена 700 тыс. рублей, пообещав решить вопрос с проверками его предприятия службой МЧС. На самом деле такой возможностью он не располагал.
35-летний бывший полицейский вдобавок проходит по делу о хищении 390 тыс. рублей у своей знакомой: женщина помогла его теще приобрести нежилое помещение, внеся 690 тыс. рублей, но получила назад только 300 тыс. рублей.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.