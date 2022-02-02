В Уфе из-за реконструкции моста на 2 года изменится схема движения транспорта

Последнее заключение о возможности эксплуатации выдавалось на два года. На сегодняшний день износ моста составляет 57%, и дальнейшая его эксплуатация становится опасной.

Работы по реконструкции моста начнутся первого марта и по плану продлятся до 2025 года, но мэрия рассчитывает завершить их к 2024 году.

По ходу работ весь мост фактически разберут и соберут заново. Внешний вид сохранится: существующую арку, которая является одним из символов Уфы, демонтируют. Затем будет собрана новая, точно такая же. В основном, ее функция теперь будет декоративной, а несущую способность будут выполнять пролетные строения. Параметры цельнометаллического моста также останутся неизменными: по рабочей части – две полосы движения шириной по 3,75 метра с полосами безопасности по метру с каждой стороны и пешеходным тротуаром 2,25 метра.

На время реконструкции изменится схема движения – так, как показано на картинке выше. По мосту-вставке, построенном в прошлом году, будет организовано четыре суженных полосы движения в сторону аэропорта. На мосту 1991 года будет сделана одна полоса на выезд из города и реверсивная полоса, которая по мере загрузки моста будет работать на въезд или на выезд. Таким образом, всего будут работать 10 полос движения.

«Особых трудностей для автомобилистов возникнуть не должно», – сообщают в администрации Уфы.