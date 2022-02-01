В Уфе построят дорогу для объезда ремонтируемой улицы Пугачева

Власти планируют расширить Пугачева до четырех полос и построить двухуровневую развязку на пересечении с улицей Генерала Рыленко. Реконструкция охватит участок от улицы Сочинской до моста через Уфимку.

Работы начнутся в мае-июне 2022 года и завершатся в 2023 году.

Первого февраля в дорожном управлении сообщили о том, что на время работ построят объездную дорогу со светофорами, освещением и остановками общественного транспорта.

Она протянется от гипермаркета «Лента» на улице Бельской до Бородинской.