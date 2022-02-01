Старый арочный мост через Белую в процессе реконструкции фактически разберут и построят заново

Работы стартуют первого марта и завершатся в 2024 году, когда будет праздноваться 450-летие со дня основания города.

По словам мэра Сергея Грекова, в процессе реконструкции мост практически будет построен заново.

Заместитель начальника дорожного управления Евгений Кулешов рассказал о том, что в рамках капремонта планируется полная замена пролетных строений, крайних опор и частичный демонтаж элементов существующих промежуточных опор.

Будут демонтированы и смонтированы новые опорные части и частично выполнен ремонт опор. Кроме этого, будет демонтирована и построена арка, которая является несущей конструкцией моста.

На время работ изменится схема движения транспорта. В частности, на выезд из города по новому «мосту-вставке» по четырем суженным полосам и по мосту 1991 года постройки по одной либо по двум полосам движения, в зависимости от интенсивности потока. В свою очередь, на въезд в город по мосту 1991 года постройки будет организовано движение по четырем либо по пяти полосам проезжей части. Количество полос движения на мосту 1991 года постройки будет регулироваться реверсивным светофором.