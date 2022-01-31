Тепло и снег: погода в Уфе 1-6 февраля

Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на этой неделе будет не по-февральски тепло, каждый день будут осадки, а вот солнца не обещают.

Вторник, 1 февраля: до 0°, облачно, местами снег с дождем, в ночь на среду – -6° и небольшой снег;

Среда, 2 февраля: до -1°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на четверг – до -7°, временами снег;

Четверг, 3 февраля: до 0°, облачно, снег с дождем, в ночь на пятницу – -6° и снег;

Пятница, 4 февраля: до 0°, облачно, временами небольшой снег с дождем, в ночь на субботу – -6° без осадков.

Суббота, 5 февраля: до -1°, облачно, небольшой снег, в ночь на воскресенье – -7°, снег.

Воскресенье, 6 февраля: до -4°, облачно, временами небольшой снег.