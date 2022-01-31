«Это безобразие»: Радий Хабиров раскритиковал глав муниципалитетов за проблемы в поликлиниках

«Утром мне уже дали сводки со многих территорий, эту работу выполнили плохо. Во-первых, прошу разобраться с тем, что обещанное количество студентов и ординаторов медуниверситета не вышло сегодня. Видимо, там организационные какие-то моменты, но надо, чтобы завтра они вышли.

Во-вторых, плохо информируем. Поликлиники работают с 7.30 до 22.00, ПЦР можно сдать до 19.30. Надо людям объяснять, что не надо всем в восемь утра бежать и создавать очереди.

В результате что имеем сегодня: безобразно отработана ситуация в Иглинском и Уфимском районах. Поликлиника №44 – в 7.40 прием не начат, это безобразие. Возьмите объяснительные, почему не открылись в 7.30.

ГКБ №3, Стерлитамак – 40 человек в здании. №4 и №21 – по 25 человек в очереди. В Уфе в поликлинике №2 – 20 человек в очереди в здании, 10 на улице. Поликлиника №48 – в красной зоне в 7.30 начали, 25 человек на улице. Каким-то образом надо продумывать, чтобы люди на улицах не стояли», – сказал Радий Хабиров.