Поликлиники Башкортостана перейдут на 14-часовой рабочий день из-за пандемии

По словам министра здравоохранения, пациенты, заразившиеся штаммом «омикрон», как правило, переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме, без госпитализации. В этой ситуации основная нагрузка ложится на поликлиники.

«В регионе растет число заболеваний Covid-19. Мы фиксируем 40-процентный рост за минувшую неделю. В инфекционных центрах занято 2 600 мест, свободный коечный фонд составляет 38 процентов. Есть резерв для дополнительного приема пациентов. При этом число госпитализированных составляет не более 4,5 процентов от общего количества заболевших коронавирусом. За сутки подтвердили 710 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в республике переболело 130 262 человека», – сообщил Забелин.

Он предложил с 31 января установить режим работы первичного звена здравоохранения, а именно взрослых поликлиник, с 7:30 до 22:00 с понедельника по воскресенье включительно. Глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал это предложение и поручил усилить амбулаторную помощь жителям республики.