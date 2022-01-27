«БашРТС»: количество обращений жителей снизилось на 30%

«БашРТС» сообщает о том, что в текущем отопительном сезоне количество обращений жителей по вопросам отопления и горячего водоснабжения сократилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

По мнению компании, это результат работы, проделанной при подготовке к отопительному периоду:

«Наша компания проделала большую разъяснительную работу, повысила клиентоориентированность. Кроме того, мы поставили на контроль выполнение управляющими и обслуживающими организациями обязательных мероприятий по подготовке жилых домов к отопительному периоду.

Эта работа приносит свои результаты. Управляющие организации начали уделять больше внимания вопросам энергосбережения, своевременной регулировки внутридомовых систем отопления. Соответственно, у жителей домов, где налажена такая работа, вопросов становится меньше», – сообщил Тимофей Дубровский, директор «БашРТС».

Тимофей Дубровский также отметил, что среди приоритетных задач компании – дальнейшее повышение прозрачности начислений и качественное, бесперебойное теплоснабжение в городах присутствия.