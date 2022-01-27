В Уфу прибудет еще одна партия автобусов «ЛиАЗ» из Москвы

Подержанные автобусы «ЛиАЗ» большого и сверхбольшого классов передаются городу безвозмездно для муниципальных пассажирских перевозок в рамках сотрудничества между Уфой и Москвой.
ufacity.info
Первая партия из девяти автобусов прибыла в Уфу в декабре 2021 года, все они прибыли своим ходом в удовлетворительном техническом состоянии.
На следующей неделе (после 31 января) планируется выезд в Москву бригады для доставки в столицу республики еще шести автобусов.
Сейчас департаментом транспорта Москвы оформляются документы о передаче автобусов в собственность республики с последующей передачей на баланс города. Ведутся переговоры об условиях дальнейшего получения Уфой автобусов из Москвы в более хорошем техническом состоянии.
В Уфе автобусы модернизируют, обновят салоны и приведут к техническим стандартам, только после этого они выйдут на маршруты.
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