В Уфу прибудет еще одна партия автобусов «ЛиАЗ» из Москвы

Первая партия из девяти автобусов прибыла в Уфу в декабре 2021 года, все они прибыли своим ходом в удовлетворительном техническом состоянии.

На следующей неделе (после 31 января) планируется выезд в Москву бригады для доставки в столицу республики еще шести автобусов.

Сейчас департаментом транспорта Москвы оформляются документы о передаче автобусов в собственность республики с последующей передачей на баланс города. Ведутся переговоры об условиях дальнейшего получения Уфой автобусов из Москвы в более хорошем техническом состоянии.

В Уфе автобусы модернизируют, обновят салоны и приведут к техническим стандартам, только после этого они выйдут на маршруты.