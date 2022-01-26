В Башкортостане появится новый агропромышленный парк

Предполагается, что новый агропромпарк «Юл-Ай» будет расположен на территории, прилегающей к федеральной автодороге М-5 «Урал» рядом с селом Ишимбаево Салаватского района. Общая площадь объекта составит порядка 8,5 га.

Строительством, реконструкцией, модернизацией, обслуживанием и эксплуатацией «Юл-Ай» будут заниматься частные компании.

Агропромышленный парк – это разновидность индустриального парка. Там размещаются предприятия, производящие и перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, а также оказывающие услуги по обслуживанию сельскохозяйственного производства.