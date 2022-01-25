В Уфе штат работников ЖКХ укомплектован только на 60%

«В настоящее время укомплектованность должностей по данной категории рабочих составляет 60% от штатной численности. Ситуация объясняется низкой заработной платой за работу с повышенной нагрузкой и интенсивностью, особенно в зимний период», – сообщил глава администрации Уфы Сергей Греков.

Он обозначил изменения, внесенные для нормализации ситуации. Введена доплата за интенсивность труда: водителям и механизаторам в размере 75% к тарифу, дорожным рабочим – 14%. Кроме того, ежемесячная премия увеличена с 70% до 100% у водителей и механизаторов, и с 60% до 100% – у дорожных рабочих.

Премьер-министр Андрей Назаров отметил, что главой республики «дано поручение администрации города Уфы в самые кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию. Уфа должна быть чистым городом в любое время года, соответственно работа по уборке столицы должна вестись более эффективно».