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В Уфе в течение недели демонтируют все ледовые городки

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Оформление одной площади к новому году обходится городу примерно в 8-10 млн рублей, однако ледовые городки и горки не простоят даже до конца зимы.

ufacity.info

25 января на оперативном совещании в мэрии начальник управления коммунального хозяйства Рустем Хамитов сообщил о том, что демонтаж всех ледовых городков Уфы планируют завершить до конца января.

Демонтировать крупнейшие ледовые горки в Уфе начали 21 января. Такое решение было принято в связи с тем, что вокруг них скапливается народ и нет возможности контролировать соблюдение коронавирусных ограничений.

«Соответствующее решение было принято в связи с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуации и отсутствием возможности регулировать количество посетителей на ледовых горках и соблюдения социальной дистанции, а также завершением мероприятий по празднованию нового года и каникулярного периода для школьников», – говорится в заявлении мэрии.

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