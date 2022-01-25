В Уфе в течение недели демонтируют все ледовые городки

Оформление одной площади к новому году обходится городу примерно в 8-10 млн рублей, однако ледовые городки и горки не простоят даже до конца зимы.
ufacity.info
25 января на оперативном совещании в мэрии начальник управления коммунального хозяйства Рустем Хамитов сообщил о том, что демонтаж всех ледовых городков Уфы планируют завершить до конца января.
Демонтировать крупнейшие ледовые горки в Уфе начали 21 января. Такое решение было принято в связи с тем, что вокруг них скапливается народ и нет возможности контролировать соблюдение коронавирусных ограничений.
«Соответствующее решение было принято в связи с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуации и отсутствием возможности регулировать количество посетителей на ледовых горках и соблюдения социальной дистанции, а также завершением мероприятий по празднованию нового года и каникулярного периода для школьников», – говорится в заявлении мэрии.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.