Уфа не вошла в топ-10 городов с доступной высокооплачиваемой работой

Рейтинг доступности высокооплачиваемой работы составил сервис SuperJob, опросив 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.
Жители мегаполисов не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой: даже в благополучной Москве оценка доступности высокооплачиваемой работы по специальности не дотягивает до трех баллов из пяти.
Уфа заняла 14 позицию из 16, пессимистичнее настроены только жители Омска и Волгограда. Ниже приведены средние баллы по результатам опроса.
1. Москва – 2,80;
2. Екатеринбург – 2,57;
3. Пермь – 2,56;
4. Санкт-Петербург – 2,54;
5. Казань – 2,50;
6. Красноярск – 2,47;
7. Самара – 2,42;
8. Новосибирск – 2,38;
9. Челябинск – 2,37;
10. Воронеж – 2,29;
11. Ростов-на-Дону – 2,22;
12. Нижний Новгород – 2,21;
13. Краснодар – 2,19;
14. Уфа – 2,18;
15. Омск – 2,09;
16. Волгоград – 1,89.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.