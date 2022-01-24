Уфа не вошла в топ-10 городов с доступной высокооплачиваемой работой

Жители мегаполисов не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой: даже в благополучной Москве оценка доступности высокооплачиваемой работы по специальности не дотягивает до трех баллов из пяти.

Уфа заняла 14 позицию из 16, пессимистичнее настроены только жители Омска и Волгограда. Ниже приведены средние баллы по результатам опроса.

1. Москва – 2,80;

2. Екатеринбург – 2,57;

3. Пермь – 2,56;

4. Санкт-Петербург – 2,54;

5. Казань – 2,50;

6. Красноярск – 2,47;

7. Самара – 2,42;

8. Новосибирск – 2,38;

9. Челябинск – 2,37;

10. Воронеж – 2,29;

11. Ростов-на-Дону – 2,22;

12. Нижний Новгород – 2,21;

13. Краснодар – 2,19;

14. Уфа – 2,18;

15. Омск – 2,09;

16. Волгоград – 1,89.