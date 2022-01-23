Погода в Уфе 24-28 января

Как сообщает Гидрометцентр, в Уфе на следующей неделе будет небольшое потепление, солнце покажется только во вторник и среду.

Понедельник, 24 января: до -11°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – -20°;

Вторник, 25 января: до -12°, переменная облачность, без осадков, в ночь на среду – -18° и небольшой снег;

Среда, 26 января: до -8°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – до -12° и небольшой снег;

Четверг, 27 января: до -7°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -14° и небольшой кратковременный снег;

Пятница, 28 января: до -8°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -18°.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 24-26 января существенный осадков не ожидается, температура днем не поднимется выше -8°, в горных районах ночами будет опускаться до -28°.